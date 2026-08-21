Pınarhisar'da Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

Su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliğin artırılması ve amatör balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, Çayırdere Köyü Muhtarı Özcan Yılmaz da katıldı.

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