Pınarhisar'da Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Çayırdere Köyü Barajı'nda gerçekleştirilen balıklandırma etkinliğine katılarak sazan yavrularını suya bıraktı.
Su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliğin artırılması ve amatör balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, Çayırdere Köyü Muhtarı Özcan Yılmaz da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.