Trakya'da 8 bin 871 daireye yapı ruhsatı verildi

Tekirdağ'da 6 bin 593 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 1346, Kırklareli'nde ise 932 daireye yapı ruhsatı verildi.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ikinci çeyreğinde 8 bin 871 daireye yapı ruhsatı verildi.

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