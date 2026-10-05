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        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezinde sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, F.D'nin üzerinde sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş gizli kamera, kulak içi dinleme ve kablosuz veri aktarma cihazları ele geçirdi.

        F.D. ve bağlantılı olduğu S.Ş. gözaltına alındı.

        Zanlılar hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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