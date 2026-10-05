Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile çay, tütün ve sigara ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile çay, tütün ve sigara ele geçirildi

        Kırşehir'de bir minibüste gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile kaçak çay, tütün ve sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile çay, tütün ve sigara ele geçirildi

        Kırşehir'de bir minibüste gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile kaçak çay, tütün ve sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir gişelerinde bir minibüs durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 366 çift spor ayakkabı, 550 paket puro, 45 elektronik sigara ve 8 bin elektronik sigara kartuşu, 2 bin 250 sigara filtresi, 1 hilti, 2 saç düzleştiricisi, 271 kilogram kaçak çay ve tütün ile 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        REKLAM

        Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, ürünleri gönderdiği tespit edilen 12 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi
        Kırşehir'de şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi
        Kırşehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Kırşehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de 300 ziraat mühendisinin yeşil dönüşüm eğitimi alması planlanıyo...
        Kırşehir'de 300 ziraat mühendisinin yeşil dönüşüm eğitimi alması planlanıyo...
        Atıl binalar onarılarak köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü
        Atıl binalar onarılarak köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü
        Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı