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        Kırşehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Kırşehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 2019 yılından beri aranan M.Ç'nin saklandığı adresi belirledi.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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