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        Kırşehir'de Uyuz Hamamı ve çevresi yeniden düzenlenecek

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, halk arasında "Şifa Hamamı" olarak da bilinen Uyuz Hamamı ve çevresinin düzenlenmesi amacıyla ihaleye çıkılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Kırşehir'de Uyuz Hamamı ve çevresi yeniden düzenlenecek

        Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, halk arasında "Şifa Hamamı" olarak da bilinen Uyuz Hamamı ve çevresinin düzenlenmesi amacıyla ihaleye çıkılacak.

        Akpınar ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Uyuz Hamamı, yaklaşık 30 derece sıcaklığındaki tuzlu ve kükürtlü doğal kaynak suyuyla biliniyor. Yaklaşık 150200 yıldır çevre köy ve ilçelerden gelen vatandaşların yararlandığı hamam alanında, kadınlar ve erkekler için ayrı iki açık havuz bulunuyor.

        Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek "Kırşehir Akpınar Uyuz Hamamı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi" kapsamında, alanda üç betonarme bina yapılacak ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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