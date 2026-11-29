Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Kırşehir'de başladı.
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Kırşehir'de başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun kent merkezindeki bir otelde organize ettiği şampiyonda, açılış seremonisinin ardından ilk müsabakalara geçildi.
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine, şampiyonayı Kırşehir'de yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ercan, "Şampiyonaya 2 bine yakın sporcu katılıyor. A, B ve C kategorilerinde yaklaşık 25 gün sürecek. 25 gün boyunca burada adeta bir bilardo şöleni olacak. Önce C kategorisi başladı, ardından B kategorisi ve 15 Aralık'ta da A kategorisi başlayacak. Son derece zevkli müsabakalar olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Şampiyona, 24 Aralık'ta sona erecek.
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