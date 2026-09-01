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        16 Ocak Basın Onur Günü Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından düzenlenen 16 Ocak Basın Onur Günü Gazetecilik Ödülleri için başvuru süreci başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:23 Güncelleme:
        16 Ocak Basın Onur Günü Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından düzenlenen 16 Ocak Basın Onur Günü Gazetecilik Ödülleri için başvuru süreci başladı.

        KOGACE'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te Kasr-ı Hümayun'da gazetecilerle gerçekleştirdiği tarihi basın buluşmasının anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilecek.

        Yarışma, nitelikli gazetecilik üretimini teşvik etmeyi, mesleki standartların ve gazetecilik etik değerlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        2025-2026 yıllarında yayımlanan gazetecilik eserlerinin 15 kategoride değerlendirileceği yarışmada her kategorinin birincisine 30 bin lira para ödülü ve plaket verilecek.

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        Haber, özel gazetecilik türleri ve teknik üretim alanlarında gerçekleştirilecek yarışmada ayrıca bir esere "Kılıçzade Hakkı Jüri Özel Ödülü" verilecek.

        Yarışmaya KOGACE üyelerinin yanı sıra haber ajanslarında, gazetelerde, televizyonlarda, internet haber sitelerinde ve dijital medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler de başvurabilecek.

        Her adayın yalnızca 1 kategoriden tek eserle katılabileceği yarışmaya, 1 Ocak 2025-31 Ekim 2026 tarihleri arasında basılı, dijital veya görsel medya mecralarında yayımlanmış eserlerle başvurulabilecek.

        Ödüller, Medya Zirvesi kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende sahiplerine verilecek.

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        Yalnızca çevrim içi olarak "16ocakmedyazirvesi.com" internet adresi üzerinden alınacak başvurular, 30 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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