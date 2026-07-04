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        40 yıldır köylülerin emektarı traktörleri tamir ediyor

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan traktör ustası Erdinç Sönmez, bir dönem Türk çiftçiler tarafından çokça kullanılan ve uzun süre önce üretimi duran Leyland marka traktörlerin bakım, onarım ve restorasyonunu yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        40 yıldır köylülerin emektarı traktörleri tamir ediyor

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan traktör ustası Erdinç Sönmez, bir dönem Türk çiftçiler tarafından çokça kullanılan ve uzun süre önce üretimi duran Leyland marka traktörlerin bakım, onarım ve restorasyonunu yapıyor.


        Eşme Mahallesi'ndeki babadan kalma atölyesinde mesleğini icra eden Sönmez, 1970'li yılların başından beri Anadolu topraklarına hizmet veren ve mavi renk modelleriyle hafızalarda yer edinen Leyland marka traktörlerin bakım ve onarımına odaklandı.

        Türkiye genelinden kendisine getirilen traktörleri titizlikle elden geçiren Sönmez, adeta hurda haldeki emektar makineleri fabrikadan çıkmışçasına yenileyerek tarlalara geri kazandırıyor.

        Sönmez, AA muhabirine, traktör tamirciliğinin baba mesleği olduğunu söyledi.

        İlkokula giderken hafta sonları babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Sönmez, "Traktörlerle gerçekten duygusal bir bağımız var. İşimi severek yapıyorum. Çocukluktan yetiştim, babadan yetiştim." dedi.

        - Tamir ve restore ettiği traktörleri yurt dışına gönderdi

        Salgın döneminde traktör restorasyonuna da başladığını aktaran Sönmez, İzmit'te dış ticaret yapanlar aracılığıyla bakım, onarım ve restorasyonunu yaptığı aynı marka araçları yurt dışına gönderdiğini kaydetti.

        Sönmez, bu yolla Liberya'ya 4 konteyner traktör gönderdiğini, daha sonra iç piyasanın taleplerine yetişmeye çalıştığını vurgulayarak, "Anadolu'nun her bölgesine gönderdim. Gönderdikten sonra da parça konusunda elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Elektrik tesisatıyla fazla uğraşamadığını, onun dışında motordan şanzıman ve diferansiyel revizyonuna, frenlerden ön takıma kadar her şeyi yaptığını belirten Sönmez, son 4 yılda 200 traktör restore ettiğini anlattı.

        Sönmez, "Motoru topladıktan sonra sente ayarını yapmak biraz zor oluyor. Düzgün yapmak çok önemli. Sente ayarını güzel yapamadığımız zaman çok zor çalışıyor. Bir de 12 vites olduğu için şanzımanı biraz sıkıntı yaşatıyor. Çok şükür biz sorunsuz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Atölyenin babasından kaldığını dile getiren Sönmez, "Erdinç Usta çalışıyor, Leyland'lar hayat buluyor. Benim prensibim odur. Gücümüz yettiği kadar, sağ kaldığımız sürece hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

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