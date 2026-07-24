Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.



Kutlamalar, ilçedeki Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Belediye Başkanı Ahmet Çalık, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, 93 yıl önce buraya gelerek ilçeyi şereflendirdiğini belirterek, bunu her yıl onurla kutladıklarını söyledi.



Milli Mücadele döneminde ilçenin 3 kez işgal edildiğini hatırlatan Çalık, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Karamürsel'in verdiği mücadeleyi kutlamak ve tebrik etmek amacıyla ilçemize ziyarette bulunmuşlardır. Halkımızın arasına girmiş, Karamürselli vatandaşlarımızla sohbet etmiş, onların isteklerini bizzat kendilerinden dinlemiştir." ifadelerini kullandı.



Törene, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



