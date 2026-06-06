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        Avrupa şampiyonu milli bilek güreşçinin "dünya kürsüsü" hedefi

        KADİR YILDIZ - Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorisinde şampiyonluk yaşayan milli sporcu Ömer Faruk Kozakoğlu, başarı çıtasını yükselterek farklı sıkletlerde de kürsünün zirvesinde yer almak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Avrupa şampiyonu milli bilek güreşçinin "dünya kürsüsü" hedefi

        KADİR YILDIZ - Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorisinde şampiyonluk yaşayan milli sporcu Ömer Faruk Kozakoğlu, başarı çıtasını yükselterek farklı sıkletlerde de kürsünün zirvesinde yer almak için çalışıyor.

        Bilek güreşine 7 yıl önce başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu 23 yaşındaki Kozakoğlu, 9 Türkiye, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu elde etti.

        Son olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 80 kilo sağ kolda gençler ve büyükler kategorisinde zirvede yer alan Kozakoğlu, Ekim 2026'da Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.




        - "Büyüklerde namağlup şampiyon oldum"

        Kozakoğlu, AA muhabirine, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini, maçlara çıkmadan önce müsabakayı zihninde oynadığını dile getirdi.

        Kozakoğlu, "Tek hedefim şampiyon olmaktı. Maça çıkmadan önce de defalarca şampiyon olacağımı kendime telkin ettim. Finalde de en iyi performansı göstererek altın madalya kazandım." dedi.

        Yaşının 23 olması dolayısıyla hem gençlerde hem de büyüklerde müsabakalara katılabildiğine değinen Kozakoğlu, büyükler kategorisinde namağlup şampiyon olduğunu ifade etti.

        Kozakoğlu, geçen sene Avrupa'da yenildiği Ermeni rakibini Macaristan'da 2 kez mağlup ettiğini anlatarak "Spor sadece şampiyonluktan ibaret değil. Ülkemizi temsil ediyor, İstiklal Marşı'nı okutuyoruz. Milli değerlere sahip olarak yoluma devam etmek istiyorum, bu beni motive ediyor. 75 ve 80 kiloda şampiyonluklarım var. Sıkleti, gücümü ve tekniğimi artırarak şampiyon olmak istiyorum. Boy avantajım da olduğu için kilo almak beni etkilemeyecek." diye konuştu.

        Hindistan'daki şampiyonada şampiyonluk yaşamak istediğini aktaran Kozakoğlu, "Gerekli çalışmaları yapıyorum. Şampiyon olmak yetmiyor, şampiyon olduktan sonra zirveyi korumak gerekiyor. Bilek güreşinde yer edinmek istiyorum. Bunun için de şampiyonluklarımı koruyarak yoluma devam etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.




        - "Bilek güreşi olimpiyatlarda olursa Ömer'in kürsüde yer alacağına inanıyoruz"

        Kağıtspor Kulübü ve Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Kenan Eroğlu, Ömer Faruk'un, kulübün en başarılı sporcularından olduğunu kaydetti.

        Ömer Faruk'un önemli başarılar elde ettiğine değinen Eroğlu, "Ömer Faruk bizi Avrupa şampiyonasında şaşırtmadı ve altın madalyalar kazandı. Bilek güreşi, Olimpiyat Komitesi tarafından 2032 yılı için tanınan bir branş oldu. Eğer bilek güreşi olimpiyatlarda olursa Ömer'in kürsüde yer alacağına inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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