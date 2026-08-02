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        Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin, "Grubumuz çalışmalarını tamamladı. Bu hafta içinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin, "Grubumuz çalışmalarını tamamladı. Bu hafta içinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda üçüncüsü düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya gelen Göktaş, bugünün en önemli duruşunun hak, adalet ve vicdan duygusu olduğunu söyledi.

        Göktaş, gençlerde en çok aradıkları özelliğin vicdan olduğunu dile getirerek, "Vicdanını ve pusulasını kaybetmeyen gençler. Adaleti, insan hakkını ve adaletsizlik nerede olursa olsun sesini yükseltebilen gençler..." ifadesini kullandı.

        Gençlere, hak mücadelesinde yalnız olsalar bile kendi pusulalarından vazgeçmemelerini söyleyen Göktaş, "Aslında teknolojiler hayatımıza yeni şeyler katıyor ama vicdanımızı unutturuyor çünkü izlediğimiz o içerikler bizi duyarsızlaştırıyor." diye konuştu.

        Göktaş, konuşmasının devamında kendi siyasi yaşamından örnekler vererek, kampın, geleceğin vicdanlı liderlerinin yetişmesine vesile olmasını diledi.

        Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Göktaş, daha sonra kamp alanında gençlerle ok attı.

        Göktaş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü eşlik etti.

        - "Müjde niteliğinde bir çalışma çıkacak ortaya"

        Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, geleneksel hale gelen kampta gençleri dijitalleşen çağda vicdanın sesi olmaya davet ettiklerini, ayrıca Bakanlığın gençlere yönelik çalışmalarını anlattıklarını söyledi.

        Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifinin sorulması üzerine, şehit yakınları ve gazilerin milletin kendilerine emaneti olduğunu ifade etti.

        Şehit yakınları ve gazilere büyük bir vefa borçlarının olduğunu belirten Göktaş, son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehit yakınları ve gazilerin haklarını koruyan, onlara destek sağlayan pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Bakan Göktaş, 2013 yılında çok kapsamlı bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek şöyle devam etti:

        "Son 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı'mız Hulusi Akar başkanlığında, Bakanlığımızın koordinasyonunda pek çok kurumla istişareler düzenliyorduk. Özellikle şehit hakları ve gazilerimize yönelik pek uzun zamandır istişare mekanizması yürütüyorduk. Çalışma tamamlandıktan sonra AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Partimiz ile ortak kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil bu, çok daha kapsamlı.

        Aslında 2013'ten bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı, şehitlerimizin anne babaları ve er gazilerimizin talepleri doğrultusunda bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Grubumuz çalışmalarını tamamladı. Bu hafta içinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Bütün grupları kapsayan çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Göktaş, "Titizlikle hayata geçirdik. Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik. Er ve erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarına yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı içeren bir çalışmanın inşallah bu kanun teklifi kapsamında bu hafta, önümüzdeki günlerde Meclisin gündemine alınmasını bekliyoruz." dedi.

        Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, çalışmaya destek veren Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a, milletvekillerine ve kurumlara teşekkür etti.

        Düzenlemeyi gelecek günlerde Meclis gündemine alacaklarını yineleyen Göktaş, "Bütün şehit ailelerimize gerçekten müjde niteliğinde bir çalışma çıkacak ortaya." dedi.

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