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        Başiskele'ye ilkokul yaptırılacak

        Başiskele Belediyesi tarafından "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında 24 derslikli ilkokul yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Başiskele'ye ilkokul yaptırılacak

        Başiskele Belediyesi tarafından "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında 24 derslikli ilkokul yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, makam toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vali İlhami Aktaş, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın katıldı.

        Barbaros Mahallesi'nde 4 bin 20 metrekarelik inşaat alanında 24 derslik ve 2 anasınıfını barındıracak ilkokulun protokolü, Aktaş, Özlü ve Aydın tarafından imzalandı.

        Tören, Vali Aktaş'ın yatırımın kente ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunmasının ardından fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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