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        Darıca Arama Kurtarma Derneği açıldı

        Darıca Arama Kurtarma Derneği törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Darıca Arama Kurtarma Derneği açıldı

        Darıca Arama Kurtarma Derneği törenle açıldı.

        Piri Reis Mahallesi'nde bulunan derneğin açılışında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

        Depremin değil, tedbirsizliğin ölümlere yol açtığını ifade eden Yaman, "Allah bir daha yaşatmasın. Hem yerel yönetimler hem de hükümet olarak tedbir alıyoruz. Yapılması gerekeni yapıyoruz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden önce de Türkiye'de depremler oldu ne yazık ki o günkü iktidarlar hazırlıklı değillerdi. Şimdi daha hazırlıklıyız." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

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        Darıca Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdülhamit Subaşı ise amaçlarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek vatandaşları deprem ve diğer afetlere karşı bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, derneğin açılış kurdelesini kesti.

        Törene, Vali yardımcıları Mustafa Özkaynak ve Nuri Özder, Darıca Belediye Başkanvekili Hüseyin Okutan, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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