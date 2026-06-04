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        Dip çamurundan temizlenen İzmit Körfezi'nde canlılar yeniden hayat buluyor

        KADİR YILDIZ - İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında 211 hektarlık alan dip çamurundan temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Dip çamurundan temizlenen İzmit Körfezi'nde canlılar yeniden hayat buluyor

        KADİR YILDIZ - İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında 211 hektarlık alan dip çamurundan temizlendi.

        "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Mayıs 2023'te hayata geçirildi.

        İzmit'teki eski fuar alanı mevkisinde 70 dönümde kurulan şantiyede, denize yerleştirilen borular vasıtasıyla gemilerin yardımıyla çekilen çamur, tarama ve susuzlaştırma işlemlerinden geçirilmesinin ardından depolama alanına taşınıyor.

        Toplam 468 hektarda yürütülen proje kapsamında, bugüne kadar 211 hektar alandan 130 bin kamyona denk gelen yaklaşık 2,1 milyon metreküp çamur temizlendi.

        Çalışmaların tamamlanma oranı yüzde 45'e ulaşırken, 3. etap hazırlıklarına başlanan projenin 2028 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

        - "Yaklaşık 3,8 milyon metreküp çamurun denizden uzaklaştırılması amaçlanıyor"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, "Türkiye ve Avrupa'nın en büyük çevre projesi"ni yürüttüklerini söyledi.

        Projeyle İzmit Körfezi'nin en doğusundaki bölümden yaklaşık 3,8 milyon metreküp çamurun denizden uzaklaştırılmasının amaçlandığını belirten Önem, projede 2. etap çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Önem, şu ana kadar 300 futbol sahası büyüklüğündeki alanın temizlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Projede 3. etabın hazırlıklarını yapıyoruz. Temizlediğimiz alanda biyoçeşitlilik izleme faaliyetlerimiz var. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile bölgede izleme yapıyoruz. Ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Prof. Dr. Mustafa Sarı (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi) ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın bölgede dalış yaptı. Gelişmeleri hem gördük hem de kayıt altına aldık. Bölgeyi temizledikçe ekosistem de bize olumlu cevap veriyor. Eskiden yaşayan canlılar burada yeniden hayat bulmaya başladı."

        - "Çevreyi korumak için hep birlikte hareket etmek zorundayız"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi'nde kontrol, denetim, bilimsel olarak izleme faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Önem, dip çamuru temizliğinin yanı sıra derelere kurdukları bariyerler, deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yaptıkları çalışmalarla denizi koruduklarını ifade etti.

        Önem, bugün çevreyi korumanın yalnızca kamu kurumlarının görevi olmadığını vurgulayarak, sanayi kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla hep birlikte hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

        Şehirlerin başarısının, yalnızca ürettikleriyle değil, koruyabildikleri doğal değerlerle de ölçüleceğine işaret eden Önem, "Korunan deniz, temiz hava, sağlıklı toprak ve sürdürülebilir şekilde yönetilen doğal kaynaklar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızın çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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