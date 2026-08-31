Gebze Belediyesinin üniversite öğrencilerine eğitim desteği başvuruları başladı

Gebze Belediyesinin, bu yıl üniversiteye ilk kez yerleşen öğrencilere vereceği 12 bin liralık eğitim desteği için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim desteğinden, öğrencinin ve velisinin son 6 aydır Gebze'de ikamet etmesi şartıyla Türkiye'deki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ilk kez yerleşenler ile vakıf üniversitelerinin lisans programlarına en az yüzde 75 burslu yerleşenler yararlanabilecek.

Açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleşenler ile dikey veya yatay geçiş yapan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuruda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve yerleştirme sonuç belgeleri, öğrenci belgesi ile tarihçeli yerleşim yeri belgesi istenecek. Ödemenin yapılacağı IBAN'ın ise öğrencinin velisi adına kayıtlı olması gerekecek.