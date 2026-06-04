Gebze'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. 15 Temmuz Kent Meydanı'ndaki Sanat Galerisi'nde açılan yıl sonu sergisinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar beğeniye sunuldu. Serginin açılışında Halk Eğitim Merkezinin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler tanıtıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, yaptığı konuşmada, sergide emeği geçen eğitimci ve kursiyerleri tebrik etti. Sergi, 7 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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