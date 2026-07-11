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        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri başladı.

        İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreninin ardından minik kızlar ve erkekler ile yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde iki seri deneme atışı yapıldı, ardından sıralama atışlarına geçildi.


        Yarışmacıların yaş gruplarına göre 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metre mesafelerden atış yaptığı Kocaeli elemelerinde, 628 sporcu mücadele ediyor.

        Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.




        - "Elemeler eş zamanlı 5 ilde yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor"

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu ilde Açık Hava Puta Bölge Elemeleri'ni gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Elemelere katılan tüm sporculara başarılar dileyen Toksöz, "Türkiye genelinde yaklaşık 3 bine yakın sporcu şu anda aynı anda yarışıyor. Bölge elemeleri müsabakalarımız gerçekleşiyor. Türkiye finallerini de Amasya ve Kütahya'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toksöz, organizasyona katılımın yoğun olduğunu belirterek, "Kocaeli'de de 600'ün üzerinde sporcu kürsüde yer almak, Türkiye finallerine katılmak için mücadele ediyor." dedi.

        Geleneksel Türk okçuluğunun son dönemlerde ivme kazandığını dile getiren Toksöz, "2019 yılında kurulan bir federasyon olarak şu anda 36 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. 850'nin üzerinde kulübümüz var." diye konuştu.

        Toksöz, bu geleneksel sporu geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:


        "Türk okçuluğuna ilgi duyan evlatlarımıza, yavrularımıza bu kadim geleneğimizin sadece bir spor branşının olmadığını, bir miras taşıyıcılığını da üstlendiğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Kıyafetleriyle, ellerindeki okla, yayla binlerce yıl ötesine götürerek bu geleneği yaşatmalarına fırsat tanımaya çalışıyoruz. Bu da onlarda karşılık buluyor. Tüm gayemiz evlatlarımızı, bu kadim gelenekle, tarihimizle, kültürümüzle ve sportif anlamda da bu başarılarla yetiştirip madalyalar kazandırmak. Vatanına, milletine faydalı evlatlar yetiştirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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