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        Glint Körfez Basket'in 2026-2027 sezonu lansmanı yapıldı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Körfez Basket'in 2026-2027 sezonu tanıtımı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Glint Körfez Basket'in 2026-2027 sezonu lansmanı yapıldı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Körfez Basket'in 2026-2027 sezonu tanıtımı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Hem parkede başarılı sonuçlar elde etmeyi hem de şehrin değerleriyle bütünleşen, gençlere ilham veren, sürdürülebilir ve güçlü bir spor kültürü oluşturmayı amaçlayan Glint Körfez Basket, Kocaeli'nin üretkenliği, dinamizmi ve mücadeleci ruhunu parkeye yansıtan, taraftarıyla kalıcı bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

        - Başkan Yılmaz: "Amacımız şehrin değerleriyle bütünleşip gençlere ilham vermek"

        Kulüp başkanı Hacı Yılmaz, Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin coşkulu, bilinçli ve eğitimli bir seyircisi bulunduğunu belirterek kentin spor hayatına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

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        Yılmaz, hedeflerinin sadece parkede başarılı sonuçlar elde edip iyi bir takım oluşturmak olmadığını vurgulayarak "Amacımız şehrin değerleriyle bütünleşen, gençlere ilham veren, sürdürülebilir ve süreklilik içeren güçlü bir spor aktivitesinde beraber olmak. Önümüzde uzun bir yol var. Büyük hedefler var, bunu birlikte başaracağız çünkü hedef açıkçası gençlere kadar gitmek. Kocaeli halkına inanıyoruz." diye konuştu.

        Kocaeli'de basketbol alanında bir süredir açık bulunduğunu ve bunu görerek kente geldiklerini ifade eden Yılmaz, yetenekli oyunculara sahip olduklarını ve genç yetenekleri keşfedip Türk basketboluna kazandırdıklarını kaydetti.

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        Yılmaz, Kocaeli halkının takımlarına destek vereceğine inandığını da sözlerine ekledi.

        Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, ligdeki hedeflerinin sorulması üzerine, "Ligde kalıcı olmak istiyoruz ki zaten iyi bir yerdeyiz. Hedefimiz ligin en üst sıraları ve Avrupa'da sürekli yer almak." yanıtını verdi.

        Başkan Vekili Yakup Ekşi de izleyicisine keyif veren bir spor dalını, altyapısıyla Kocaeli'ye kazandırmak istediklerini söyledi.

        Sahalarında Fenerbahçe ile 29 Ağustos'ta hazırlık maçı yapacaklarını bildiren Ekşi, Kocaelililerden takımlarına destek istedi.

        - Başantrenör Kavut: "Dolu tribünler önünde rakiplere problem oluşturacağımızı düşünüyorum"

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        Başantrenör Serhan Kavut ise Kocaeli'nin basketbol geçmişi ve kültürü olan bir kent olduğunu dile getirdi.

        Takım olarak Kocaeli'yi Avrupa'da da temsil edeceklerine değinen Kavut, "Sahada son dakikaya, son saniyeye kadar mücadele eden, terini son damlasına kadar akıtan ve o mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir takım yaratacağız. Takım için şehrin ve taraftarın desteği önemli. Çok güzel bir salonumuz var. Dolu tribünler önünde rakiplere problem oluşturacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kavut, ayrıca altyapıya önem vereceklerini, bunun için projeler üreteceklerini kaydetti.

        Yönetim kurulu danışmanı Cemil Aladağ ise kulübün Kocaeli ile bütünleşmesinin yeni dönemin önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

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        Genel menajer Cihad Şahin, Kocaeli'deki potansiyeli kullanarak Türk basketboluna altyapıdan oyuncu yetiştirmek istediklerini ifade etti.

        Yeni transferler Matt Mitchell ve Emre Ekşioğlu da iyi bir ekip olduklarını, takımı en iyi yere taşımak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

        Programa, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Ali Paslı ve Emre Mısırlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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