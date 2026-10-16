GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu

Başiskele ve çevresinde sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerince Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, Kedikli'nin cesedi İzmit Körfezi'nde Körfez ilçesi açıklarında bulundu.

Kentte önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonrası eski muhtar Mustafa Kedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine, arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Kocaeli'de etkili olan sağanak sonucu kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

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