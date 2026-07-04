GÜNCELLEME - Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tıra çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.



D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Emin Torgay (24) idaresindeki 41 APR 786 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen S.A'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası iş insanı Musa Torgay'ın (53) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yakınları tarafından teslim alınan baba ve oğlunun cenazeleri, Dilovası ilçesindeki Orhangazi Camisi'ne getirildi.





Cenazeler, kılınan namazın ardından Dilovası Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine, baba ve oğlunun yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

