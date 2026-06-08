Hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü fırında yakalandı
Hakkında çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'daki bir fırında yakalandı.
Hakkında çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'daki bir fırında yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürme", "müessir fiil", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 1000 lira adli para cezası bulunan F.D'yi İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir fırında yakaladı.
Yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen hükümlü, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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