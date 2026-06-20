İZGAZ'dan açıklama

İZGAZ, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atıksu arıtma tesisinde yaşanan hat hasarına ilişkin açıklama yaptı.





İZGAZ'dan yapılan açıklamada, dün bir medya organında yapılan haberde ortaya çıkan gazın "doğal gaz" olduğu bilgisinin verilmesiyle kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme ihtiyacının doğduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Kocaeli'de Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaşanan hat hasarı, ilgili bölgede bulunan LPG hatları üzerinde yaşanmış olup açığa çıkan LPG gazıdır. İlgili bölgede doğal gaz hattı bulunmamaktadır. Kamuoyuna 'hat hasarı kaynaklı doğal gaz patlaması' olarak yansıtılan bilgi doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

