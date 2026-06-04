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        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı

        İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için denize 6 bin balık salındı, 100 yapay resif yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
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        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı

        İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için denize 6 bin balık salındı, 100 yapay resif yerleştirildi.

        Darıca Millet Bahçesi Sahili'nde düzenlenen "10. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ve 3. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma" programında, çipura, levrek, kalkan ve mersin balığından oluşan toplam 6 bin balık denize salındı.

        Ayrıca balıklara yuva görevini üstlenen ve bırakıldığı bölgede ekosistem oluşmasını sağlayan 100 yapay resif de vinç ve dalgıçların yardımıyla denize konuldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, şimdiye kadar İzmit Körfezi'ne 52 bin mersin, çipura, levrek ve kalkan balığı bıraktıklarını söyledi.

        Yapay resiflerin, biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için önemli olduğuna dikkati çeken Büyükakın, "Yapay resifleri daha önce Ulaşlı ve Gebze Eskihisar sahillerinde toplamda 200 resifi denize bırakmıştık. Bugün 100 resif daha bırakıyoruz. Balıklar içine giriyor ve yuva yapıyor, daha sonra etrafında ekosistem oluşuyor. Bir taraftan denize balık bırakıyoruz, diğer taraftan denizi temizliyoruz. Denizimiz kirlenmesin diye de uğraşıyoruz." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de deniz ekosistemine önemli katkı sağlayacak balık salımı ve yapay resif yerleştirme projesini hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Çalışmanın, balıkların barınma, beslenme ve üreme alanlarını artırarak denizlerdeki balık stokunu koruyacağını anlatan Özerdem, "2024'te Gebze'de, 2025'te Gölcük'te gerçekleştirilen projelerimizde bugün de Darıca'da yeni bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Sürdürülebilir balıkçılığın devamı ve balık varlığının korunmasının önemli olduğuna işaret eden Özerdem, "Bugün İzmit Körfezi'ne bırakacağımız kalkan, çipura, levrek ve mersin balığı denizimizin çeşitliliğinin gelişmesini sağlayacak. Yapay resif ve balıklandırma projeleri sayesinde Marmara Denizi'mizin balık varlığının korunması ve artırılması, sürdürülebilir balıkçılığın devamı açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Programa, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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