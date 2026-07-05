Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kandıra'da 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı

        Kandıra'da 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı

        Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Kandıra'da 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı

        Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Kovanağzı ve Kerpe plajları vatandaşların kullanımına açıldı.

        Kandıra'daki diğer tüm sahillerde ise elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize giriş yasağı devam ediyor.

        Vatandaşlardan, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanlarda denize girmeleri isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor

        Benzer Haberler

        Zorlu şelale tırmanışının yorgunluğunu serin sularda attılar
        Zorlu şelale tırmanışının yorgunluğunu serin sularda attılar
        Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı
        Gölcük Ulaşlı Sahili'ne yeni çocuk oyun alanı inşa ediliyor
        Gölcük Ulaşlı Sahili'ne yeni çocuk oyun alanı inşa ediliyor
        Ağır tonajlı araçlar için Akmeşe'de 2 bin 700 metrelik yeni güzergah
        Ağır tonajlı araçlar için Akmeşe'de 2 bin 700 metrelik yeni güzergah
        TEM'de emniyet şeridindeki araca tır çarptı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        TEM'de emniyet şeridindeki araca tır çarptı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı