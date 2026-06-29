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        Karamürsel'den kısa kısa

        Karamürsel Yelken Kulübü 9. Olağan Genel Kurulu'nda Özen Aydoğan, başkanlığa yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Karamürsel'den kısa kısa

        Karamürsel Yelken Kulübü 9. Olağan Genel Kurulu'nda Özen Aydoğan, başkanlığa yeniden seçildi.

        Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen kurulda, divan başkanlığını Ahmet Özer yaptı. Tek aday olan Aydoğan, yeniden başkanlığa getirildi.

        Aydoğan, yaptığı konuşmada, yeni dönemde kulübün sportif başarılarının artması ve tesislerin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.


        - 18. Geleneksel Teferiç ve Pita Şenliği yapıldı

        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından 18. Geleneksel Teferiç ve Pita Şenliği gerçekleştirildi.

        Şenlik, Valideköprü Mesire Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.


        Balkan ezgileri eşliğinde piknik yapan vatandaşlara, Boşnak böreği "pita" ikram edildi.

        Dernek Başkanı Ahmet Çetin, geleneksel hale gelen şenliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Boşnak iştirak etti.

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