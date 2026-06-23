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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.


        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekipler, 2 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 18 şüpheli yakalandı.

        Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 mağdur kadın kurtarıldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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