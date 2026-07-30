Kocaeli otomotiv sektöründeki ağırlığını yılın ilk yarısında da korudu

ŞAHİN OKTAY - Türk otomotiv sanayisinin kalbi konumundaki Kocaeli, Türkiye'nin toplam araç üretim ve ihracatının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştirerek sektördeki ağırlığını yılın ilk yarısında da korudu.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, dernek üyesi firmaların ocak-haziran dönemindeki toplam üretimi 673 bin 611 adet olarak gerçekleşti.



Bu üretimin çok büyük kısmı, Kocaeli'de üretim tesisleri bulunan Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu tarafından karşılandı.



Kentte faaliyet gösteren üç büyük otomotiv şirketinin performansına bakıldığında, kentin üretimdeki lokomotif rolü dikkati çekti.



Kocaeli'de bulunan fabrikalarda Ford Otosan 217 bin 274, Hyundai Motor Türkiye 78 bin 100 ve Anadolu Isuzu 3 bin 200 araç üretti.



Bu verilere göre, Kocaeli merkezli fabrikalarda yılın ilk 6 ayında toplam 298 bin 574 araç imal edildi. Böylece Türkiye genelinde üretilen her 20 araçtan yaklaşık 9'u Kocaeli'deki bantlardan çıkmış oldu.



Son veriler, Kocaeli'nin özellikle ticari araç üretimindeki lider konumunu bir kez daha gösterdi.



Türkiye genelinde üretilen 219 bin 628 kamyonetin 168 bin 940'ı Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında banttan indi. Böylece şirket, Türkiye kamyonet üretiminin yaklaşık yüzde 77'sini tek başına karşıladı.



Minibüs üretiminde ise Ford Otosan, 48 bin 334 adetle Türkiye toplam üretiminin yüzde 99,9'unu gerçekleştirdi.



Binek araç tarafında ise Hyundai Motor Türkiye, yılın ilk yarısında İzmit'teki fabrikasında ürettiği 78 bin 100 otomobilin yaklaşık yüzde 74'ünü yurt dışı pazarlara satarak ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladı.



- İhracatın yarısından fazlası Kocaeli'den gerçekleştirildi



Kocaeli sadece üretimde değil, dış satımda da Türkiye'nin en büyük üssü olma özelliğini sürdürdü.



Türkiye'nin 2026'nın ilk yarısındaki toplam araç ihracatı 469 bin 205 adet olurken, dış satımın yarısından fazlası Kocaeli'den gerçekleştirildi.



Ford Otosan'ın Kocaeli tesislerinde üretilen 191 bin 995 hafif ticari araç, Hyundai'nin 57 bin 559 binek otomobili ve Anadolu Isuzu'nun 536 ticari aracı ile kentin toplam ihracat performansı 250 bin 90 adede ulaştı.



Bu sonuçla Kocaeli, Türkiye toplam araç ihracatının yaklaşık yüzde 54'ünü tek başına sırtladı.

