Kocaeli protokolünden Marmara Depremi'nin 27. yılı mesajı

Kocaeli'de protokol üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mesajında, Marmara Depremi'nin Kocaeli'de her haneye dokunan ortak bir acı olduğunu kaydetti.

O gece hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, kendilerine bırakılan emaneti de unutmadıklarını ifade eden Büyükakın, "Bizim için depreme hazırlık, yalnızca binaları güçlendirmek değil, her bir ferdimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak ve hiçbir hemşehrimizi çaresiz bırakmamaktır. Attığımız her adımın merkezinde insanımızın canı, huzuru ve geleceği vardır." ifadelerini kullandı.

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Büyükakın, üniversiteler, AFAD ve kurumların katılımıyla kurulan Kocaeli Bilim Kurulu ile 14 maddelik Dirençli Şehir Kocaeli Eylem Planı'nı hazırladıklarını vurgulayan Büyükakın, şehrin risk envanterini çıkardıklarını, zemin incelemelerini tamamladıklarını bildirdi.

Kent genelindeki 323 bin 525 binadan, 2007 öncesinde yapılmış 200 binini mühendislerle taradıklarını ifade eden Büyükakın, ayrıca 688 tescilli kültür varlığını inceleyerek, korunmalarına yönelik çalışmaları planladıklarını aktardı.

Büyükakın, şehirde riskleri önceden görüp ve tedbirleri buna göre aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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"Kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşın hakkını ve huzurunu esas alıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 50 bin metrekare alanı kamulaştırdık, riskli 1000'den fazla yapıyı yıktık. İzmit Cedit ve Gölcük Merkez'deki konutlar teslim aşamasına gelirken, Körfez Barbaros'ta konut ve tapu teslimlerini tamamladık, Dilovası'ndaki dönüşümü sürdürüyoruz. 5 ilçedeki 10 bölgede 3 bin 593 bağımsız birimin dönüşümünü Bakanlığımızla yürütüyoruz. Bireysel dönüşüm için Dünya Bankası desteğiyle hemşehrilerimize 3 milyon liraya kadar, 180 ay vadeli, yüzde 0,69 faizli ve bir yıl geri ödemesiz finansman desteği sunuyoruz."

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- Gölcük Belediye Başkanı Sezer'in mesajı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, deprem şehitlerini ve deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdi.

İnsan hayatı açısından 45 saniyenin çok kısa bir süre olduğunu ifade eden Sezer, "45 saniye Gölcüklüler açısından asla unutulamayacak bir andır. 45 saniye içerisinde birçok sevdiğimizi, dostlarımızı, yakınlarımızı yitirdik. Onun için deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız ve gereken dersleri almalıyız. Biz biliyoruz ki insanları deprem değil, güvensiz yapılar öldürür. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sezer, Gölcük'ün yanı sıra Türkiye'de yaşanan diğer depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanarak hayatta kalanlara da sağlıklı ömürler diledi.

- Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, üzerinden yıllar geçse de yaşadıkları acı ve kayıpların hafızalardaki yerini koruduğunu kaydetti.

Depreme ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil, sorumluluk olduğunu aktaran Bıyık, Darıca'nın afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı bir kent olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

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Bıyık, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade ederek, güvenli ve dayanıklı yapı stokunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde devam ettirildiğini bildirdi.

Bıyık, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.