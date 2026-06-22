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        Kocaeli Üniversitesi, hastanedeki üç birimde "Sıfır Atık Çemberi" modelini uyguluyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), hastanedeki üç birimde "Sıfır Atık Çemberi" (SAÇEM) modelini uyguluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Kocaeli Üniversitesi, hastanedeki üç birimde "Sıfır Atık Çemberi" modelini uyguluyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), hastanedeki üç birimde "Sıfır Atık Çemberi" (SAÇEM) modelini uyguluyor.

        Japonların kaizen-sürekli iyileştirme anlayışı esas alınarak geliştirilen modelle, atığı oluşmadan önleyerek üniversitede ve hastanede karbon ayak izinin en düşük seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

        İlk olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesi, ortopedi polikliniği ve ameliyathanede uygulanmaya başlanan model kapsamında yıkanabilir önlükler ve ilaç taşınan tek kullanımlık kutular yerine tekrar kullanabilen kutular tercih ediliyor. Bu uygulamayla sıfır atık çalışmalarına katkı sağlanıyor.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, amaçlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde dünyaya yayılan sıfır atık vizyonuna akademik ve sürdürülebilir katkı sunmak olduğunu söyledi.

        Projenin, Japonların kalite için uyguladıkları kaizen anlayışının sıfır atığa entegre edilerek geliştirildiğini belirten Cantürk, modelin aşağıdan yukarıya işleyen bir sistemle uygulandığını kaydetti.

        Cantürk, yukarıdan aşağıya uygulanan modellerin başarı oranının iyi seviyelerde olduğunu ancak bu modelle de verimin artacağına inandıklarını dile getirdi.

        Birimlerdeki 5-8 kişilik gönüllü ekiplerin gereksiz üretilen atıkları tespit ederek buna uygun proje geliştireceklerini anlatan Cantürk, şöyle devam etti:

        "Atığın oluşmasını engelleyecek, var olan atığın ayrıştırılıp tekrar kullanılmak için toplanmasıyla uğraşmayacaklar. Bu bağlamda hastanede birkaç pilot çalışma yaptık. Ortopedi servisinde kullanılan eldivenler içi pudralı olduğu için bazı kişilerde alerjik etki yapabiliyor. Çalışanlar bu etkiden kurtulmak için önce poşet eldiveni geçiriyor sonra üzerine pudralı eldiveni kullanıyor. Burada hem pudralı hem de poşet eldiven atığı oluşuyor."

        Cantürk, iki eldiven kullanımının hem maddi kayba yol açtığına hem de fazladan atık üretilmesine sebep olduğuna değinerek, "Ortopedi servisindeki ekibimiz, hem poşet eldiven atıklarını önlemek hem atık miktarını azaltmak hem de tasarruf sağlamak için pudrasız eldivene geçilmesini düşündü ve ciddi tasarruf sağlandı. Böylelikle iki farklı katma değer sağladık." diye konuştu.

        Benzer uygulamaları farklı departmanlarda çeşitli şekillerde hayata geçirdiklerini vurgulayan Cantürk, "Hastanede diyaliz ünitesinde, ortopedi polikliniğinde, ameliyathanede uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor." dedi.

        - Öğrenci işlerinde, kütüphane, özel kalem ve yüksekokulda da başlayacak

        Cantürk, uygulamayı hastanede ve üniversitedeki farklı birimlerde de yaygınlaştırmak istediklerini, öğrenci işlerinde, kütüphanede, rektörlük özel kaleminde ve Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu'nda da uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

        Şu anda uygulanan birimleri örnek olarak değerlendirdiklerini anlatan Cantürk, "SAÇEM bir çalışma süreci olarak devam ediyor. Buradan birtakım çıktılar elde edilecek ve yayın haline getirilecek. Bu akademik çıktılar dünya ve Türkiye kamuoyuyla yayın olarak paylaşılacak." diye konuştu.

        Cantürk, SAÇEM için tasarlanan görsel tanıtım logosunun marka hakkını almak için gerekli başvuruların yapıldığını belirterek, "Projenin, Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin önderlik ettiği bu sürece 'bizim de çorbada tuzumuz olsun' anlamında faydası olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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