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        Kocaeli Üniversitesinde "Yarım Kalan Dersler" sergisi açıldı

        Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Yarım Kalan Dersler" adlı enstalasyon sergisi ve performans etkinliği sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kocaeli Üniversitesinde "Yarım Kalan Dersler" sergisi açıldı

        Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Yarım Kalan Dersler" adlı enstalasyon sergisi ve performans etkinliği sanatseverlerle buluştu.

        Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İmran Uzun'un, grafik, heykel ve resim bölümü öğrencileriyle hazırladığı savaşlarda yaşamını yitiren çocuklar ile akran zorbalığına dikkati çekmeyi amaçlayan sergi, Antre Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

        Serginin açılışına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Sergide, savaşlarda hayatını kaybeden çocukların anısına siyah balonlardan oluşan enstalasyon çalışması da gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, sanat çalışmalarının toplumsal farkındalık oluşturması gerektiğini belirterek, savaşlarda yaşamını yitiren her çocuğun yarım kalan yaşamı ve gerçekleşemeyen geleceği temsil ettiğini ifade etti.

        Sanatın dönüştürücü gücüyle toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini aktaran Uzun, sanatçıların aynı zamanda toplumsal meseleler karşısında sorumluluk üstlenen bireyler olduğunu kaydetti.

        Sergi, 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

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