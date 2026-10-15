Kocaeli Valiliğinden D-130 kara yolunu kullanacak sürücülere alternatif yol çağrısı

Vatandaşların acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istenen açıklamada, "D-130 kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca kentte etkisini sürdüreceği belirtildi.

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