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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli Valisi Aktaş'tan Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, çocukların geleceğin teminatı ve yarınların umudu olduğunu kaydetti.


        Çocukların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümelerinin, hiçbir hak mahrumiyetine uğramadan eğitimlerini tamamlamalarının devlet ve millet olarak en öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade eden Aktaş, çocukların yerinin fabrikalar, tarlalar ya da sokaklar değil okul sıraları, kütüphaneler ve oyun parkları olduğunu vurguladı.


        Aktaş, şunları kaydetti:


        "Erken yaşta iş hayatının ağır yükünü omuzlamak zorunda kalan her çocuk, sadece kendi geleceğini değil, toplumumuzun da yarınlarını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nün çocuklarımız için aydınlık yarınların müjdecisi olmasını diliyor, çocuklarımızın sağlıklı, sosyal ve ekonomik olarak yetişmesine imkan sağlayacak, çocuk işçiliği ve istismarının olmadığı bir yaşam temenni ediyorum."

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