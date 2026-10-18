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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Muhtarlar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Muhtarlar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, 19 Ekim'in muhtarlık müessesesinin tarihsel bağlarının korunarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesi amacıyla "Muhtarlar Günü" olarak ilan edildiğini belirtti.

        Bugünün muhtarların ihtiyaçlarının, karşılaştıkları sorunların ve bunlara yönelik çözümlerin belirlenmesi için de önemli olduğunu kaydeden Aktaş, muhtarların mahalle ve köylerde devletin vatandaşa uzanan eli, şefkati ve güler yüzü olduğunu aktardı.

        Aktaş, muhtarların vatandaşların taleplerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek kamu hizmetlerinin etkin şekilde ulaştırılmasında hayati köprü vazifesi gördüğünü anlattı.

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        Muhtarların devlet ve millet arasında gönül köprüleri inşa eden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlık, özveri ve samimiyetle çalıştığını bildiren Aktaş, "Muhtarlarımız, yerel yönetimdeki en önemli çözüm ortaklarımızdır. Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, her türlü kamu hizmetinin mahalle ve köylerimize ulaşmasında canla başla çalışan tüm muhtarlarımızın ortaya koyduğu gayret her türlü takdirin üzerindedir. Gerek milleti gerekse devleti temsil etmek gibi onurlu bir görevi yürüten, başta ilimizdeki muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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