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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, 158 yıl önce büyük bir vizyonla kurulan ve ulvi bir görev anlayışıyla yola çıkan Türk Kızılay'ın, sayısız başarıya imza atarak insanların güvenini kazandığını bildirdi.

        Dünyanın dört bir yanında yaşanan krizler, doğal afetler ve savaşların, yardıma muhtaçlara el uzatmanın önemini her geçen gün bir kez daha hatırlattığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

        "Savaşta, afette ve ihtiyaç anında her daim milletimizin şefkat elini yansıtan Türk Kızılay, kan bağışı faaliyetleri, sosyal yardımları ve gönüllü çalışmalarıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, karşılıksız hizmet anlayışıyla insanlığa umut olan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu kutlu kurumda görev yapan tüm çalışanlara, fedakar gönüllülere ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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