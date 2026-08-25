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        Kocaeli ve Sakarya'da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya'nın Kocaali ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle bazı sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kocaeli ve Sakarya'da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya'nın Kocaali ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle bazı sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, yasağa uyulması, yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olması nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

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