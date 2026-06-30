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        Kocaeli ve Sakarya'da bir haftada 44 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 44 kişiye müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Kocaeli ve Sakarya'da bir haftada 44 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 44 kişiye müdahale etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), sahillerde boğulmaların önüne geçmek için önlemler alıyor.

        Cankurtaranlar, görev yaptıkları sahillerde boğulma tehlikesi geçiren kişilere anında müdahale ederek olası can kayıplarının önüne geçiyor.

        Ekipler, 22-28 Haziran'da Cebeci'de 3, Kerpe'de 5, Bayramoğlu'nda 24 ve Darıca'da 1 olmak üzere 33 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        KOSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliği için görev yapmayı ve olası su kazalarına karşı çalışmayı sürdürecek.

        Denize gireceklerin cankurtaran hizmeti verilen plajları tercih etmeleri, uyarı bayraklarına dikkat etmeleri ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görevli cankurtaran timi, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 11 kişiyi kurtardı, 8 çocuk kayıp olayına müdahale etti.

        Karadeniz sahilinde bulunan 3 ilçedeki 54 kilometrelik sahil şeridinde 1 Haziran'da göreve başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı "Hayat Timi", can kayıplarının önüne geçmek için önlemler alıyor.

        Ekiplerce, 22-28 Haziran'da Karadeniz sahilinin Sakarya kesiminde 11 kişi boğulmaktan kurtarıldı, 8 kayıp çocuk olayına müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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