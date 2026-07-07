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        Kocaeli ve Sakarya'da bir haftada 99 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 99 kişiye müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Kocaeli ve Sakarya'da bir haftada 99 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 99 kişiye müdahale etti.


        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde haftanın 7 günü görev yapıyor.

        Ekipler, 28 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 87 kişiye müdahale etti.

        Cebeci'de 27, Kumcağız'da 16, Kerpe'de 5, Bağırganlı'da 2, Ereğli Kumyalı'da 1, Bayramoğlu'nda 32 ve Darıca'da 4 kişi olmak üzere toplam 87 kişi kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

        Sezonun başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı 153 oldu.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görevli cankurtaran timi, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 12 kişiyi kurtardı, 6 kayıp çocuk olayına müdahale etti.

        Karadeniz sahilinde bulunan 3 ilçedeki 54 kilometrelik sahil şeridinde 1 Haziran'da göreve başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı "Hayat Timi", can kayıplarının önüne geçmek için önlemler alıyor.

        Ekiplerce, 29 Haziran-5 Temmuz'da Karadeniz sahilinin Sakarya kesiminde 12 kişi boğulmaktan kurtarıldı, 6 kayıp çocuk olayına müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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