Kocaeli ve Sakarya'da Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler dualarla anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır yıkım yaşayan Kocaeli ve Sakarya'da yakınlarını kaybedenler, mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kocaeli'de aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na gelerek, 27 yıl önce afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerinde dua etti.

Gölcük Belediyesi tarafından mezarlıkta düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, depremde yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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- "Acımız hala taze"

Depremde annesi, kız kardeşi, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden 72 yaşındaki Salih Topsakal, AA muhabirine, 27 yıl önce Derince'de ikamet ederken bir yakınının düğünü olduğunu anlattı.

Deniz yolculuğundan korktuğu için düğüne gitmediğini belirten Topsakal, "Yakınlarıma, 'Gece bir rüya gördüm, denizden de korktum, o nedenle düğüne gelemem.' dedim. Derince'ye eve gittik. Gece deprem oldu, annemi, kız kardeşimi, eniştemi ve yeğenlerimi kaybettim. Acımız hala taze. Her zaman mezarlığa gelerek Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dua ediyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin." diye konuştu.

- Sakarya

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Sakarya'da da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler kabirleri başında dualarla anıldı.

Depremin 27'nci yılında Serdivan Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, programda yaptığı konuşmada, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi, o dönemdeki arama kurtarma şartlarının yetersizliğinden bahsetti.

Afetlere karşı önlem alınmasının önemine değinen Çelik, Serdivan Belediyesi olarak başlattıkları kentsel dönüşüm çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlayarak, hak sahiplerine sağlam ve güvenli binaları teslim edeceklerini bildirdi.

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İlçede 1999 Marmara Depremi'ni gören 4-5 katlı 465 binanın röntgenini çektiklerini, hazırladıkları dosyalar üzerinden hak sahiplerine gerekli bilgileri aktardıklarını dile getiren Çelik, "Daha güvenli, daha yaşanabilir binalar oluşturalım. Belediye olarak bunun hazırlığını yaptık. Hep birlikte bu başlangıca siz de ortak olun, Serdivan'ı dönüştürelim. Daha güvenli yapılar oluşturalım." diye konuştu.

Programda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi, katılımcılara helva dağıtıldı.

Depremin ardından çekilen görüntülerin izletildiği programda, protokol üyeleri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara karanfil bıraktı, dua etti.