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        Kocaeli ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesi ile Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Kocaeli ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesi ile Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde denize girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 14.00'ten, 14 Haziran Pazar günü saat 08.00'e kadar denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

        Vatandaşlardan alınan karara riayet etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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