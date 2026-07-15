Kocaeli'de 15 Temmuz şehidi Edip Zengin kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Edip Zengin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kabri başında anıldı.



Darıca Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında ilk olarak Nenehatun Mahallesi'ndeki Eyüboğlu Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutuldu.



Daha sonra şehitliğe geçen protokol üyeleri, şehit Edip Zengin'in kabrine karanfil bırakarak dua etti.



Anma programına Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

