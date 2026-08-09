Kocaeli'de 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü. Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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