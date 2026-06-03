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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden beyaz eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden beyaz eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iş yerinden beyaz eşyaların çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler G.B. ve Y.A'yı İzmit ilçesinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen eşyalar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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