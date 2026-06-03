Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden beyaz eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iş yerinden beyaz eşyaların çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler G.B. ve Y.A'yı İzmit ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen eşyalar, sahibine teslim edildi.

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