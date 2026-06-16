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        Kocaeli'de 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Ordu'da yakalandı

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Ordu'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Ordu'da yakalandı

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Ordu'da yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında çeşitli suçlardan hakkında toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin (26) Ordu'nun Ünye ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen hükümlünün, 26 Ekim 2020'den bu yana firari olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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