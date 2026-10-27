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        Kocaeli'de 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçlarda yapılan aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kocaeli'de 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçlarda yapılan aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, D100 kara yolunda bazı araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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