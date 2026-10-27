Kocaeli'de 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, D100 kara yolunda bazı araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

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