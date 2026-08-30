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        Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Kocaeli'nin Darıca, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Kocaeli'nin Darıca, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

        Darıca sahilinde bulunan Cevher Dudayev Parkı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

        Törene, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        - Gölcük

        Gölcük Anıtpark'ta yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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        Program, Gölcük Kaymakamlığı makamında tebriklerin kabulüyle devam etti.

        Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Etkinlik, askeri birlikler, gaziler, öğrenciler ve çeşitli kurumların katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreniyle sürdü.

        Törene, Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Karamürsel

        Karamürsel'de tören, Kaymakamlık önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yüksel Yiğit, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, meclis üyeleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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