Kocaeli'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'de program düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda, 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğun çeyrek asra ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 25 yılda Türkiye'nin birçok alanda değişim yaşadığını belirten Talus, AK Parti'nin kuruluşundan önce ülkede siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığını ifade etti.

Talus, AK Parti'nin iktidarı döneminde ulaşım, sağlık, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getirerek, "25 yıllık bu destansı yolculukta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiğimiz bu başarıların sahibi milletimizdir. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı da yine aziz milletimiz olacak." diye konuştu.

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Partinin Kocaeli'deki üye sayısına ilişkin bilgi veren Talus, "Kocaeli teşkilatımızın şu anda üye sayısı 326 bin 900. Yaklaşık 1,5 yıllık süreçte 59 bin kişi AK Parti'ye üye oldu. Ekim ayından itibaren 12 ilçede genişletilmiş danışma meclisi toplantılarımızı başlatıyoruz. Özellikle o genişletilmiş danışmalarda başka partilerden katılımlar olacak. Sürprizlerimize hazır olun." şeklinde konuştu.

Talus, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenecek programa Kocaeli teşkilatlarının da katılacağını aktararak, yaklaşık 6 bin teşkilat mensubuyla Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa katılmayı planladıklarını söyledi.

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Kocaeli teşkilatlarının kuruluşundan bugüne farklı kademelerde görev yapan partililer arasındaki uyuma dikkati çeken Talus, partinin kuruluşundan bu yana görev alanlara teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmanın ardından yaşamını yitiren teşkilat mensuplarının yakınlarına plaket verildi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ile partililer katıldı.