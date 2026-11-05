Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 05.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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