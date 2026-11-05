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        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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