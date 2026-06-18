Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'yi Başiskele ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Kandıra sahillerine ulaşımda yaz dönemi
        Kandıra sahillerine ulaşımda yaz dönemi
        Çayırova'da sağlık, eğitim ve spor tek çatı altında buluşuyor
        Çayırova'da sağlık, eğitim ve spor tek çatı altında buluşuyor
        Kuzen cinayetinde 'alkollü mekana gitme teklifi' ve 'küfür' detayı Kuzenini...
        Kuzen cinayetinde 'alkollü mekana gitme teklifi' ve 'küfür' detayı Kuzenini...
        Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı
        Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı
        Kocaelispor, Karol Linetty'nin sözleşmesini uzattı
        Kocaelispor, Karol Linetty'nin sözleşmesini uzattı
        Darıca'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor
        Darıca'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor