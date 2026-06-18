Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'yi Başiskele ilçesinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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