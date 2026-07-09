Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi (43) kentte yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Bu otobüs ile mahalle şenlendi
        Bu otobüs ile mahalle şenlendi
        Avluburun'da festival coşkusu
        Avluburun'da festival coşkusu
        Gebze Yeni İtfaiye Hizmet Binası'nın inşası sürüyor
        Gebze Yeni İtfaiye Hizmet Binası'nın inşası sürüyor
        Körfez'de 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali coşkusu başlıyor
        Körfez'de 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali coşkusu başlıyor
        Yeşilyurt Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
        Yeşilyurt Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
        Milli motosikletçiler Kocaeli'de açılan pisti deneyimledi
        Milli motosikletçiler Kocaeli'de açılan pisti deneyimledi